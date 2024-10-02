«Лилль» и «Реал» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Лилль» и «Реал» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Матч примет стадион «Пьер Моруа» в Лилле (Франция), начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Лилль» — «Реал» покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис проводит переклички всех вечерних игр Лиги чемпионов, контент доступен при наличии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Лилль» — «Реал» можно в нашем матч-центре.

В 1-м туре «Лилль» уступил «Спортингу (0:2), а «Реал» победил «Штутгарт» (3:1).