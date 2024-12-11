Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:00

«Лилль» — «Штурм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Лилль» и «Штурм» сыграют в Лиге чемпионов 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Лилль» и «Штурм» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Матч на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) начнется в 20.45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Затем стриминговый сервис также запустит перекличку вечерних встреч с временем начала 23.00 мск в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями и результатом игры «Лилль» — «Штурм» можно также следить в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 20:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Штурм

В 5 турах общего этапа «Лилль» набрал 10 очков, предыдущим соперником «догов» была «Болонья» (1:2). У «Штурма» — 3 очка, в предыдущем туре австрийская команда победила «Жирону» (1:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Штурм
Читайте также
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году
В Канаде ответили на слова Трампа о присоединении страны к США
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Ювентус» — «Ман Сити», «Арсенал» — «Монако», «Боруссия» — «Барселона». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 11 декабря
«Атлетико» — «Слован»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя