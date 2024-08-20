«Лилль» на своем поле примет «Славию» в плей-офф Лиги чемпионов 20 августа

«Лилль» на своем поле примет «Славию» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 20 августа. Встреча пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в городе Лилль, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча Лиги чемпионов «Лилль» — «Славия» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция встречи будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport.

«Лилль» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов благодаря четвертой позиции во французской лиге 1 прошлого сезона. Команда на 4 очка опередила своего ближайшего преследователя в лице «Ниццы», которая сыграет в основном раунде Лиги Европы.

«Славия» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу вице-чемпиона Чехии прошлого сезона. Команда на 2 очка отстала от ставшей чемпионом страны пражской «Спарты».

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