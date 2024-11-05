«Лилль» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Ювентус» пройдет во вторник, 5 ноября, на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле. Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Игру «Лилль» — «Ювентус» в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Онлайн-платформа также запускает мультикаст — переклички всех вечерних встреч в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Лилль» — «Ювентус» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Лилль» в 3-м туре общего этапа обыграл «Атлетико» (3:1), а «Ювентус» уступил «Штутгарту» (0:1).