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«Ливерпуль» — «Байер»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» примет «Байер» в Лиге чемпионов 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Байер» сыграет с «Ливерпулем» в гостевом матче Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» примет «Байер» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) начнется — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Байер» можно также отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Байер

В 3-м туре общего этапа «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» (1:0, на выезде), а «Байер» сыграл вничью с «Брестом» (1:1, на выезде).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Ливерпуль

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