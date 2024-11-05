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«Ливерпуль» — «Байер»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

«Ливерпуль» встретится с «Байером» в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Ливерпуль» примет «Байер» в 4-м туре Лиги чемпионов.
Фото Getty Images
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«Ливерпуль» примет «Байер» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку вечерних игр турнира в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Байер» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Байер

«Ливерпуль» набрал 9 очков в 3 турах общего этапа Лиги чемпионов и делит первое место в турнире с «Астон Виллой». Мерсисайдцы победили «Милан», «Болонью» и «Брайтон». «Байер» набрал 7 очков, победив «Милан» и «Фейеноорд» и сыграв вничью с «Брестом».

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