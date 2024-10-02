«Ливерпуль» и «Болонья» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями встречи «Ливерпуль» — «Болонья» можно следить в матч-центре. В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В 1-м туре ЛЧ «Ливерпуль» обыграл «Милан» со счетом 3:1, «Болонья» сыграла в безголевую ничью с «Шахтером» — 0:0.

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