«Ливерпуль» и «Лилль» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» примет «Лилль» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом матча «Ливерпуля» и «Лилля» можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру транслирует онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, выиграв все матчи и набрав 18 очков. «Лилль» набрал 13 баллов в шести турах.