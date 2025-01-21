«Ливерпуль» и «Лилль» проведут матч в Лиге чемпионов 21 января

«Ливерпуль» и «Лилль» проведут матч в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Лилль» можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встречи в формате мультикаста.

«Ливерпуль» в 6-м туре обыграл «Жирону» (1:0), а «Лилль» — «Штурм» (3:2). Лидер АПЛ набрал 18 очков и расположился в таблице общего этапа на первом месте, у «догов» — 13 очков и 8-я строчка.