«Реал» на выезде разгромил «Ливерпуль»

Сегодня, 00:54
«Реал» переиграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Англии.
На 4-й минуте Дарвин Нуньес с передачи Мохамеда Салаха открыл счет. Спустя 10 минут египтянин забил уже сам. Гостям удалось отыграться еще до перерыва благодаря дублю бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.
В начале второй половины защитник Эдер Милитау вывел гостей вперед, а затем дублем отметился французский форвард Карим Бензема. «Реал» стал первой командой в истории еврокубков, забившей пять голов «красным» на «Энфилде».
Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
msf msf
Просто образец камбэка!
22.02.2023
kir_13
Пропал у Ливерпуля инстинкт убийц, с 2:0 так феерично слить... да еще на Энфилде дома...не тот уже, не тот...
22.02.2023
hottie
Тут уже в одном только первом тайме событий с лихвой хватало на полноценный матч и я думал в перерыве успокоятся и такого пиршества не будет во 2й половине, но не тут то было. Реал эти 0-2 в начале и неуверенная игра Куртуа вообще не смутили. 5 подряд в ответ - это было сильно. Там уже когда шла 60я минута уже и 2 глотки с Матча взывали к заменам, а Клопп там заснул что ли? Потом только очухался минутами спустя. Меня тут помимо счета приятно удивил Чердак. В кои-то веки не орал как резаный и очень здраво рассуждал и со всеми, кого надо заменить было точно угадал. А Клоппу надо бросать теперь все силы, чтобы спасти сезон в АПЛ и затащить клуб хотя бы на 4е место раз тут такая ситуация.
22.02.2023
hludov
ПриКлопнули Клоппа.
22.02.2023
РомановаМ
Феерично! Столько накидали!
22.02.2023