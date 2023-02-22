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Лига чемпионов

Сегодня, 00:54

«Реал» на выезде разгромил «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
21 февраля. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:5.
Фото AFP
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«Реал» переиграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Англии.

На 4-й минуте Дарвин Нуньес с передачи Мохамеда Салаха открыл счет. Спустя 10 минут египтянин забил уже сам. Гостям удалось отыграться еще до перерыва благодаря дублю бразильского нападающего Винисиуса Жуниора.

В начале второй половины защитник Эдер Милитау вывел гостей вперед, а затем дублем отметился французский форвард Карим Бензема. «Реал» стал первой командой в истории еврокубков, забившей пять голов «красным» на «Энфилде».

Ответная игра состоится через две недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:5
Реал
Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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  • msf msf

    Просто образец камбэка!

    22.02.2023

  • kir_13

    Пропал у Ливерпуля инстинкт убийц, с 2:0 так феерично слить... да еще на Энфилде дома...не тот уже, не тот...

    22.02.2023

  • hottie

    Тут уже в одном только первом тайме событий с лихвой хватало на полноценный матч и я думал в перерыве успокоятся и такого пиршества не будет во 2й половине, но не тут то было. Реал эти 0-2 в начале и неуверенная игра Куртуа вообще не смутили. 5 подряд в ответ - это было сильно. Там уже когда шла 60я минута уже и 2 глотки с Матча взывали к заменам, а Клопп там заснул что ли? Потом только очухался минутами спустя. Меня тут помимо счета приятно удивил Чердак. В кои-то веки не орал как резаный и очень здраво рассуждал и со всеми, кого надо заменить было точно угадал. А Клоппу надо бросать теперь все силы, чтобы спасти сезон в АПЛ и затащить клуб хотя бы на 4е место раз тут такая ситуация.

    22.02.2023

  • hludov

    ПриКлопнули Клоппа.

    22.02.2023

  • РомановаМ

    Феерично! Столько накидали!

    22.02.2023

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