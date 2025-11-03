«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Великобритания), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Ливерпуле и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Реал» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку лучших моментов игрового вечера в одном окне (начало мультикаста — в 22.55 мск).

В 3 турах общего этапа «Ливерпуль» набрал 6 очков, «Реал» — 9.