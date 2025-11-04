Видео
4 ноября, 20:40

«Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов 4 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» и «Реал» проведут матч в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Начало игры на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Реал

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Ливерпуле и всего дня Лиги чемпионов. Изучать ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Реал» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на стриминговый сервис). Кинотеатр также запускает перекличку лучших моментов матчей вечера (с 22.55 мск).

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;.«ПСЖ» — «Бавария», «Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в предыдущем туре победил «Айнтрахт» (5:1), а «Реал» выиграл у «Ювентуса» (1:0).

1

    04.11.2025

    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Ливерпуль
    ФК Реал
