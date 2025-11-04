«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов 4 ноября

«Ливерпуль» и «Реал» проведут матч в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Начало игры на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Ливерпуле и всего дня Лиги чемпионов. Изучать ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Реал» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на стриминговый сервис). Кинотеатр также запускает перекличку лучших моментов матчей вечера (с 22.55 мск).

«Ливерпуль» в предыдущем туре победил «Айнтрахт» (5:1), а «Реал» выиграл у «Ювентуса» (1:0).