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Сегодня, 22:00

«Ливерпуль» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Reuters
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«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались 10 раз в рамках Лиги чемпионов. Сливочные были сильнее семь раз, красные побеждали дважды, еще одна встреча завершилась вничью.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Реал

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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