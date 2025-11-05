Видео
5 ноября, 00:56

«Ливерпуль» победил «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе убегает от игроков «Ливерпуля».
Фото Reuters

«Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Англии.

Единственный гол забил полузащитник Алексис Макаллистер на 61-й минуте встречи.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Реал
8

  • Ganimed

    Пускай порадуется аджарец, победе местного разлива,его ещё ткнут в газон, мардахой:joy:Зато другой мегрел аппделался и это радует:sunglasses:Надеюсь, что это был худший матч Реала в этом сезоне:wink:

    05.11.2025

  • hottie

    Я тоже сразу туда переключил досмотрел этот финальный навал.

    05.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    успел после реала и ливера посмотреть последние пять минут этого матча

    05.11.2025

  • hottie

    Заслуженная победа Ливера. Не ожидал, что пропускающий почти от всех английский клуб не вынет из сетки ворот хотя бы раз от неплохо забиваюшего Реала. Как-то по голам скромно вышло в итоге. Матч неплохой, но возможно стоило ПСЖ - Бавария смотреть вместо этого. Там вроде как событий побольше было, но кто ж знал.

    05.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    у Реала ничего не получалось сегодня Ливерпуль был лучше фишка английского футбола...игра головой... все решила имею в виду не только гол...верховые почти все они выиграли но по сути это бой местного значения

    05.11.2025

  • DioRJ

    Ливерпуль с заслуженной победой.Надеюсь теперь окончательно оттолкнулись от дна и теперь всё пойдёт по восходящей.

    05.11.2025

  • serkonol

    шикарный матч!!!

    05.11.2025

    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Ливерпуль
    ФК Реал
