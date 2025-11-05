«Ливерпуль» победил «Реал»

«Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Англии. Единственный гол забил полузащитник Алексис Макаллистер на 61-й минуте встречи. «Ливерпуль» набрал 9 очков и догнал «Реал» в турнирной таблице. Команды занимают 6-е и 5-е места соответственно. Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)

Ganimed Пускай порадуется аджарец, победе местного разлива,его ещё ткнут в газон, мардахой:joy:Зато другой мегрел аппделался и это радует:sunglasses:Надеюсь, что это был худший матч Реала в этом сезоне:wink: 05.11.2025

hottie Я тоже сразу туда переключил досмотрел этот финальный навал. 05.11.2025

хурма(сельдерей) успел после реала и ливера посмотреть последние пять минут этого матча 05.11.2025

hottie Заслуженная победа Ливера. Не ожидал, что пропускающий почти от всех английский клуб не вынет из сетки ворот хотя бы раз от неплохо забиваюшего Реала. Как-то по голам скромно вышло в итоге. Матч неплохой, но возможно стоило ПСЖ - Бавария смотреть вместо этого. Там вроде как событий побольше было, но кто ж знал. 05.11.2025

хурма(сельдерей) у Реала ничего не получалось сегодня Ливерпуль был лучше фишка английского футбола...игра головой... все решила имею в виду не только гол...верховые почти все они выиграли но по сути это бой местного значения 05.11.2025

DioRJ Ливерпуль с заслуженной победой.Надеюсь теперь окончательно оттолкнулись от дна и теперь всё пойдёт по восходящей. 05.11.2025

serkonol шикарный матч!!! 05.11.2025