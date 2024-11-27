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Сегодня, 09:30

«Ливерпуль» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Реал» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Реал

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» набрал 12 очков, а «Реал» — 6.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал

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