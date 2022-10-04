«Ливерпуль» переиграл «Рейнджерс» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» переиграл «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Английский клуб выиграл со счетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились защитник Трент Александр-Арнолд, а также нападающий Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает второе место в группе А, «Рейнджерс» пока не набрали ни одного очка на группового этапе.