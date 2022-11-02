Ллорис: «Когда «Тоттенхэму» пришлось столкнуться с трудностями, мы проявили себя как личности»

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Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).
«Честно говоря, мы ожидали такой игры. Это было очень трудно, и я думаю, что мы проявили себя отлично. Во втором тайме мы показали хорошую игру, и Клеман Лангле забил важный гол во Франции. Когда нам пришлось столкнуться с трудностями, мы проявили себя как личности, и это отличный результат. Нашему тренеру было еще сложнее на трибуне, чем нам, но мы отличная команда-победительница — это самое главное», — приводит слова Ллориса официальный сайт BBC Sport.
По итогам группового турнира «Тоттенхэм» вышел в плей-офф с первого места, «Марсель» занял последнюю строчку в группе D. «Айнтрахт» расположился на втором месте, «Спортинг» — на третьем.
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