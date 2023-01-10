Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:58

Ловрен об уходе Бэйла из футбола: «Лучше бы ты завершил карьеру за день до финала ЛЧ с «Ливерпулем»

Иван Торопцев
Корреспондент
Гарет Бэйл забивает «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов-2017/18.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен пошутил о решении экс-нападающего «Реала» Гарета Бэйла завершить карьеру.

Хорват вспомнил дубль валлийца в финале Лиги чемпионов-2017/18 против «Ливерпуля». На тот момент Ловрен выступал за английский клуб, который проиграл «Реалу» со счетом 1:3.

«Лучше бы ты ушел из футбола за день до этого матча. В любом случае, у тебя получилась фантастическая карьера, Гарет! Респект», — написал Ловрен у себя в соцсетях.

Обращение Деяна Ловрена к Гарету Бэйлу. Фото Соцсети
Обращение Деяна Ловрена к Гарету Бэйлу.
Фото Соцсети

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры в понедельник, 9 января. 33-летний футболист является пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». Также он выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Лос-Анджелес».

Гарет Бэйл
Деян Ловрен
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
«Челси» в кризисе: упал на 10-е место и позорно вылетел из Кубка. Самый дорогой тренер близок к отставке?
Замглавы МИД Руденко рассказал о принципах выстраивания отношений с Токио и Сеулом
Госдума готовится принять новый «закон Димы Яковлева»
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
Fox: президент США Байден заявил о своей работе в Секретной службе на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: Роналду будет получать в «Аль-Насре» 75 миллионов долларов в год