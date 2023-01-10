Ловрен об уходе Бэйла из футбола: «Лучше бы ты завершил карьеру за день до финала ЛЧ с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен пошутил о решении экс-нападающего «Реала» Гарета Бэйла завершить карьеру.

Хорват вспомнил дубль валлийца в финале Лиги чемпионов-2017/18 против «Ливерпуля». На тот момент Ловрен выступал за английский клуб, который проиграл «Реалу» со счетом 1:3.

«Лучше бы ты ушел из футбола за день до этого матча. В любом случае, у тебя получилась фантастическая карьера, Гарет! Респект», — написал Ловрен у себя в соцсетях.

Обращение Деяна Ловрена к Гарету Бэйлу. Фото Соцсети

Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры в понедельник, 9 января. 33-летний футболист является пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». Также он выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Лос-Анджелес».