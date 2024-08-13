«Карабах» разгромил «Лудогорец» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

«Карабах» с крупным счетом победил «Лудогорец» в ответном матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов — 7:2.

Первая игра между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу болгарской команды. Основное время в ответном матче закончилось победой «Карабаха» — 3:2. Таким образом, счет по сумме двух встреч был равный (4:4), поэтому игра перешла в дополнительное время.

«Карабах» в овертайме забил четыре гола и вышел в финал квалификации ЛЧ. Азербайджанский клуб далее сыграет с загребским «Динамо».

В другом матче киевское «Динамо» в большинстве победило «Рейнджерс» — 2:0. Первая игра завершилась вничью (1:1).

«Динамо» в финале квалификации Лиги чемпионов сыграет с «Зальцбургом».