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Лига чемпионов

Сегодня, 23:25

«Лудогорец» проиграл «Олимпии» в отборе Лиги чемпионов, пропустив гол и не забив пенальти в добавленное время

Руслан Минаев
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«Лудогорец» на выезде проиграл «Олимпии» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов — 1:2. Гости первыми открыли счет, но затем пропустили дважды. Последний гол был забит на 90+2-й минуте. «Лудогорец» мог сравнять счет и перевести игру в дополнительное время, но полузащитник Кирил Десподов не забил пенальти на 90+11-й минуте.

Первый матч завершился со счетом 1:1.

В полуфинале квалификации ЛЧ «Олимпия» встретится с лучшей командой в паре «Жальгирис» — «Галатасарай».

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
01 авг, 21:00. Stozice Stadium (Любляна)
Олимпия Л
2:1
Лудогорец

«Слован» из Братиславы дома сыграл вничью со «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 2:2. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Словакии.

Далее «Слован» встретится с победителем в паре «Шериф» — «Маккаби» Хайфа.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
01 авг, 21:30. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
2:2
Зриньски
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лудогорец
ФК Олимпия (Любляна)
ФК Слован
0
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