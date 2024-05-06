Энрике — об ответном матче с «Боруссией»: «ПСЖ» должен сыграть так же, как и в первой встрече»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

В первой встрече парижский клуб потерпел выездное поражение со счетом 0:1. Автором единственного гола стал нападающий «шмелей» Никлас Фюллькруг.

«Мы победим. Это единственная фраза на французском, которую я знаю. Идея состоит в том, чтобы сыграть так же, как в первом матче. Наша цель — выйти в финал. И для этого мы должны быть лучше такой выдающейся команды, как дортмундская «Боруссия», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет во вторник, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.