Луис Энрике: «Иногда все складывается замечательно, а в других случаях все происходит именно так, как сегодня»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это футбол. Иногда все складывается замечательно, а в других случаях все происходит именно так, как сегодня. Нам нужно проанализировать моменты, созданные обеими командами. Это была сложная игра.

Все знали, что будет непросто. Это полуфинал Лиги чемпионов. В раздевалке царит суматоха, особенно после того, как мы дважды попали в штангу. Но наши болельщики поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы должны признать, что это исключительный стадион. где болельщики знают, как поддержать свою команду», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.