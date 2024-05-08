Энрике: «Cчитаю, что «ПСЖ» заслужил победу в полуфинале Лиги чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«По правде говоря, я считаю, что мы заслужили победу. Мы нанесли 31 удар, четыре раза попали в каркас ворот. За два матча мы шесть раз попали в штангу, но так и не забили. Футбол иногда бывает таким несправедливым. Поздравляем «Боруссию». У них отличная команда. Я надеюсь, что они смогут выиграть финал.

Конечно, мы все расстроены. Мы были не хуже в этих двух матчах. Футбол - любопытная игра, иногда несправедливая. Мы не смогли забить, несмотря на 31 удар по воротам. Но ты побеждаешь, забивая голы, а не попадая в штангу. Я доволен тем, что я увидел. Настоящий дух. Команда, которая отдала все силы. Болельщики как всегда были на высоте. Надеюсь, что наша связь на этом не прервется. Эти ребята выкладываются по полной за свой клуб. Но сегодня мы должны поздравить команду, которая вышла в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».