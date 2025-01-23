Энрике: «В матче с «Сити» игра «ПСЖ» была совершенной»»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Парижане отыгрались с 0:2.

«Должен признать, у нас лучшие в мире болельщики. Они не перестают поддерживать нас. И дома, и в гостях. Сегодня мы можем посвятить эту победу им. Весомая заявка — вот эта волевая победа.

Думаю, у нас команда в полном смысле слова. Мы четырежды забили, дважды били по штангам, еще один гол был отменен, и все это — против такой хорошей команды. Полагаю, самым важным голом был первый, прорыв Барколя. Он вскрыл игру, изменив характер соперничества. Он и сделал такой исход сегодняшнего вечера возможным.

По интенсивности на таком же уровне была игра с «Баварией». Единственное различие между ними сегодня — это итоговый результат, и именно он остается в памяти людей. Это важно. Теряя мяч, мы не прекращаем прессинговать. Горжусь сегодняшним вечером против такой команды, против такого тренера, против столь сильных игроков. Сегодня игра была совершенной», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.