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Луис Энрике: «Жирона» показала, за счет чего смогла попасть в Лигу чемпионов и стать топ-командой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Reuters
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Начало было довольно медленным. Было тяжело – мы допускали небрежность, упускали из виду очевидные передачи. Соперник показал, за счет чего смог попасть в Лигу чемпионов и стать топ-командой. Начало меня не обрадовало, но второй тайм принес гораздо больше удовлетворения», – цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Во втором туре «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».

 

Источник: Сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике

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