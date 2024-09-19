Луис Энрике: «Жирона» показала, за счет чего смогла попасть в Лигу чемпионов и стать топ-командой»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Начало было довольно медленным. Было тяжело – мы допускали небрежность, упускали из виду очевидные передачи. Соперник показал, за счет чего смог попасть в Лигу чемпионов и стать топ-командой. Начало меня не обрадовало, но второй тайм принес гораздо больше удовлетворения», – цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Во втором туре «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».