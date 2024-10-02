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Сегодня, 01:27

Луис Энрике: «Арсенал» заслужил победу. Мы не смогли справиться с прессингом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Всегда трудно играть на выезде, особенно против такой команды, как «Арсенал». «Канониры» заслужили победу. Они создали больше моментов, чем мы, очень хорошо прессинговали нас с первой минуты, и мы не смогли с этим справиться. Надо становиться лучше, вынести урок из этого поражения и готовиться к следующему матчу», - приводит официальный сайт УЕФА слова Энрике.

«Арсенал» занимает восьмое место в таблице Лиги чемпионов с 4 очками, «ПСЖ» идет на 18-й строчке с 3 очками.

В следующем туре «канониры» сыграют дома против «Шахтера», а парижане примут на своем поле ПСВ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике

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