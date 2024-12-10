Луис Энрике о матче с «Зальцбургом»: «Цель «ПСЖ» — побеждать каждый раз»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Я чувствую, что это будет замечательный матч. Нам повезло сыграть много матчей высокого уровня в Лиге чемпионов, и наша цель — побеждать каждый раз. Волшебная формула ясна: создавай больше моментов, чем соперник. Мы постараемся улучшить нашу реализацию, но нам нужно сохранять уверенность и продолжать давить», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч «Зальцбург» — «ПСЖ» пройдет 10 декабря в Австрии и начнется в 23:00 мск.