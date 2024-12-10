Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:57

Луис Энрике о матче с «Зальцбургом»: «Цель «ПСЖ» — побеждать каждый раз»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Я чувствую, что это будет замечательный матч. Нам повезло сыграть много матчей высокого уровня в Лиге чемпионов, и наша цель — побеждать каждый раз. Волшебная формула ясна: создавай больше моментов, чем соперник. Мы постараемся улучшить нашу реализацию, но нам нужно сохранять уверенность и продолжать давить», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч «Зальцбург» — «ПСЖ» пройдет 10 декабря в Австрии и начнется в 23:00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ред Булл Зальцбург
Луис Энрике
Читайте также
В Красноярске двухлетняя девочка умерла при ударе током от холодильника
СМИ сообщили об ударе Израиля по объекту сирийской армии в Латакии
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам Сирии
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Слот — о матче с «Жироной»: «Поскольку я голландец, мне очень нравится Дейли Блинд и то, как он играет»
«Зальцбург» — «ПСЖ», игры «Ливерпуля» и «Реала». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Настроение в «Сити» — катастрофа: Пеп запирается в офисе без связи, а основа проигрывает академии
Ди Мария скоро станет лучшим ассистентом в истории Лиги чемпионов. Мы продолжаем недооценивать его величие
Автобус «Реала» попал в ДТП после матча в Ливерпуле
«Забудьте!» Головин отреагировал на непожатую руку Трубина, отец украинца назвал этот жест глупостью
Сегодня
Вчера
Неделя