Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:52

Луис Энрике: «Я не буду объяснять тактику «ПСЖ», потому что вы не поймете»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Луис Энрике.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал объяснять свои тактические решения в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).

«У меня нет никакого желания говорить об этом, я не буду объяснять нашу тактику, потому что вы ее не поймете. Да, многое нужно исправить, но я не буду ничего объяснять», — сказал в эфире Canal+ Энрике.

«Арсенал» занимает восьмое место в таблице Лиги чемпионов с 4 очками, «ПСЖ» идет на 18-й строчке с 3 очками.

В следующем туре «канониры» сыграют дома против «Шахтера», а парижане примут на своем поле ПСВ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков
Давид Кипиани погиб 23 года назад
Сегодня
Вчера
Неделя