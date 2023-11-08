Луис Энрике — о поражении от «Милана»: «Это группа смерти — судьба каждого клуба в его руках»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игра вышла напряженной. Результат мог бы быть любым. Мы несколько раз теряли контроль над игрой, а «Милан» использовал свободные зоны.

Это группа смерти, ее назвали так именно поэтому. Судьба каждой из четырех команд в их руках. Следующая игра будет очень важна», — цитирует тренера RMC Sport.

«Милан» одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда с 5 очками поднялась на третье место в группе F. «ПСЖ» (6 очков) идет вторым в квартете, отставая от лидирующей «Боруссии» на 1 очко.

В следующем туре «Милан» на своем поле примет дортмундцев, а «ПСЖ» дома сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 28 ноября.