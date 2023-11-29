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Лига чемпионов

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Луис Энрике — о ничьей с «Ньюкаслом»: «ПСЖ» заслужил победу»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1).

«Горжусь командой. Я считаю, что мы заслужили победу, мы создали много явных моментов, но временами сложно забить гол. Самое главное — сосредоточиться на себе. Если мы выиграем в следующем матче, мы финишируем первыми, но даже если мы проиграем, мы сможем пройти в следующий этап. Это так сложно, но я надеюсь, что мы сможем облегчить задачу, победив «Боруссию», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Счет на 24-й минуте открыл Александр Исак. Ничью для хозяев спас гол Килиана Мбаппе. 24-летний француз реализовал пенальти на 90+8-й минуте.

«ПСЖ» (7 очков) остался на втором месте в группе F. «Ньюкасл» (5) идет третьим в квартете.

В решающем туре парижане на выезде сыграют с «Боруссией», которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, а «сороки» на своем поле примут «Милан». Обе игры пройдут 13 декабря.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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