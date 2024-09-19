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Сегодня, 05:30

Энрике — о Мбаппе: «Прошлое меня больше не интересует»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Жироной» (1:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов оценил игру нападающего Брэдли Баркола в сравнении с Килианом Мбаппе.

— Оказывал ли Брэдли Баркола, играющий теперь на позиции Килиана Мбаппе достаточное давление?

— Я очень доволен игрой всех своих игроков, которые бьются до конца, — цитирует Le Parisien Энрике. — Баркола великолепен. Две недели назад вы тоже его хвалили. Он не изменился. Он молод, у него много сильных качеств и он хочет прогрессировать. Меня волнует только настоящее, прошлое меня больше не интересует.

Во втором туре «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».

Матвей Сафонов (справа) в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;. Сафонов: первый сухарь в «ПСЖ»! А у вратаря «Жироны» — пропущенный гол из страшного сна
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике

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