Энрике — о Мбаппе: «Прошлое меня больше не интересует»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Жироной» (1:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов оценил игру нападающего Брэдли Баркола в сравнении с Килианом Мбаппе.

— Оказывал ли Брэдли Баркола, играющий теперь на позиции Килиана Мбаппе достаточное давление?

— Я очень доволен игрой всех своих игроков, которые бьются до конца, — цитирует Le Parisien Энрике. — Баркола великолепен. Две недели назад вы тоже его хвалили. Он не изменился. Он молод, у него много сильных качеств и он хочет прогрессировать. Меня волнует только настоящее, прошлое меня больше не интересует.

Во втором туре «ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».