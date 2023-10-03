Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:40

Луис Энрике — о матче против «Ньюкасла» в Лиге чемпионов: «Это шанс увидеть, из чего сделан «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча против «Ньюкасла» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Ньюкасл» – это команда из четвертой корзины, которую никто не хотел получить из-за того, что они показали в прошлом сезоне. Нам нужно будет воспользоваться этой возможностью, чтобы сыграть во враждебной футбольной атмосфере.

Это замечательный опыт и шанс увидеть, из чего сделан «ПСЖ». Я с нетерпением жду матча. Завидую нашим игрокам, которые смогут насладиться этой атмосферой», – приводит слова Энрике The Athletic.

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Ньюкаслом» 4 октября. Начало матча – в 22.00 по московскому времени. Парижане с 3 очками лидируют в группе F после первого тура.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
0
Читайте также
Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
«Брага» в меньшинстве обыграла берлинский «Унион», уступая 0:2 по ходу встречи
«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург», Захарян провел всю игру на скамейке
«Реал Сосьедад» выиграл 2:0 в Австрии, Захарян остался в запасе. Онлайн-трансляция дня Лиги чемпионов
«Копенгаген» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«МЮ» — «Галатасарай»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Наполи» — «Реал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ланс» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

ПСВ — «Севилья»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов