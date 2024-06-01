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Сегодня, 03:13

Модрич: «Шестая победа в Лиге чемпионов станет выдающимся достижением»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото AFP
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает, что в финале Лиги чемпионов против «Реала» у команд примерно равные шансы.

«Говоря о главном в финале, не могу назвать что-то одно. Помимо таланта и класса, который мы демонстрировали в предыдущих финалах, важную роль лично для меня сыграл менталитет. Мы всегда верим в себя. Считаем, что мы лучшие, и показываем это на поле. Если вы спросите меня, что самое важное, я бы сказал, что это менталитет — помимо класса и сплоченности, которое есть в нашей команде.

Когда-то казалось невозможным достичь отметки в шесть побед. Но вот мы вплотную подобрались к этой отметке. Важно насладиться этим моментом и сделать последний шаг в субботу. Шестая победа в Лиге чемпионов станет выдающимся достижением. «Боруссия» провела фантастический чемпионский сезон, мы их очень уважаем. Шансы примерно равны, и хотя мы уверены в себе, это не значит, что мы совершенно спокойны. Мы должны выйти и доказать, что заслуживаем победу в этом финале», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039970--dortmund-vs-real-madrid/
Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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