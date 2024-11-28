Модрич: «В Лиге чемпионов всегда возникают тяжелые моменты»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы хорошо держали оборону. Были компактны и находили возможность контратаковать, но нам чего-то не хватало на последней трети поля. Шанс [на прямое попадание в первую восьмерку] все еще есть, но играть нам нужно лучше. Нам предстоят три трудные игры

В Лиге чемпионов всегда возникают тяжелые моменты. Нам надо совершенствовать игру. В первом тайме мы были хороши. Затем был пенальти, который мог изменить ход игры. Однако нам не удалось извлечь из всего этого максимум пользы», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.