Модрич – о полуфинале ЛЧ: «Еще ничего не решено»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о результате первого матча против «Манчестер Сити» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал» хорошо провел концовку встречи. Еще ничего не решено в нашем противостоянии. В первом матче мы хорошо себя показали. Мы знали, как соперник будет играть, и не дали им создать много моментов. Жаль, что пропустили ответный мяч. Теперь собираемся выложиться на 100% в ответной игре», - передает слова Модрича газета Marca.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.