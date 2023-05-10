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Лига чемпионов

Сегодня, 08:21

Модрич – о полуфинале ЛЧ: «Еще ничего не решено»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о результате первого матча против «Манчестер Сити» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал» хорошо провел концовку встречи. Еще ничего не решено в нашем противостоянии. В первом матче мы хорошо себя показали. Мы знали, как соперник будет играть, и не дали им создать много моментов. Жаль, что пропустили ответный мяч. Теперь собираемся выложиться на 100% в ответной игре», - передает слова Модрича газета Marca.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лука Модрич
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