Модрич – о полуфинале ЛЧ: «Еще ничего не решено»

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о результате первого матча против «Манчестер Сити» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.
«Реал» хорошо провел концовку встречи. Еще ничего не решено в нашем противостоянии. В первом матче мы хорошо себя показали. Мы знали, как соперник будет играть, и не дали им создать много моментов. Жаль, что пропустили ответный мяч. Теперь собираемся выложиться на 100% в ответной игре», - передает слова Модрича газета Marca.
Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.