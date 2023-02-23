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Лига чемпионов

Сегодня, 03:09

Лукаку: «Я не единоличник — мне хочется стараться ради «Интера»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ромелу Лукаку.
Фото Reuters
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бельгиец забил единственный гол в этой встрече.

«Было важно одержать победу. И мы очень хотели забить второй мяч. Мне пришлось пережить несколько непростых месяцев. Рад, что я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей. Я не единоличник — мне хочется стараться ради «Интера». Я очень рад этой победе. Хотим продолжать в том же духе», — приводит официальный сайт УЕФА слова Лукаку.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Ромелу Лукаку в&nbsp;матче &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Порту&raquo;. Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036589--inter-vs-porto/
Ромелу Лукаку
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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