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Сегодня, 01:54

Лукман признан лучшим игроком матча «Аталанта» — «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Адемола Лукман.
Фото Reuters
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Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман назван лучшим игроком матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Реала» (2:3). Он забил второй гол итальянской команды на 65-й минуте.

«Лукман был постоянной угрозой для обороны «Реала», демонстрируя фантастический контроль мяча при дриблинге и нанося великолепные удары по воротам», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Реал» набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аталанта» опустилась на 8-ю строчку — 11 очков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Реал
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