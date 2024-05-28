Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:30

Лунин заболел, но должен восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что голкипер команды Андрей Лунин сможет принять участие в финале Лиги чемпионов.

Ранее испанская AS сообщила, что 25-летний вратарь пропустил тренировку мадридцев из-за лихорадки и температуры.

«Лунин проводит отличный сезон. Сегодня он заболел, но он будет готов к финалу», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

В текущем сезоне Лунин провел 31 матч за «Реал» во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл на ноль.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Андрей Лунин
0
Читайте также
Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда
Тренер «ПСЖ» Энрике общался с голкипером «Краснодара» Сафоновым по видеосвязи
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
В Энергодаре заявили об обстреле города со стороны ВСУ
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов
Анчелотти прокомментировал выбор состава «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией»
Когда пройдет и во сколько начнется финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»
Время начала и где пройдет финал Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия»
Анчелотти подтвердил, что Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов
Анчелотти — о финале Лиги чемпионов: «Боруссия» заслужила возможность быть здесь, как и «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Анчелотти прокомментировал выбор состава «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией»