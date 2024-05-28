Лунин заболел, но должен восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что голкипер команды Андрей Лунин сможет принять участие в финале Лиги чемпионов.

Ранее испанская AS сообщила, что 25-летний вратарь пропустил тренировку мадридцев из-за лихорадки и температуры.

«Лунин проводит отличный сезон. Сегодня он заболел, но он будет готов к финалу», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

В текущем сезоне Лунин провел 31 матч за «Реал» во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 12 раз отыграл на ноль.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.