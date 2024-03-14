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Лига чемпионов

14 марта, 01:27

Де Йонг: «ПСВ однозначно мог добиться большего в ответном матче с «Боруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан ПСВ Люк де Йонг прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы однозначно могли добиться большего, по меньшей мере ничьей. Мы доминировали во втором тайме, не создавая серьезных моментов, вплоть до самого конца, когда я должен был забивать», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота ПСВ. «Боруссия» висела на волоске. ПСВ простил немцев — дальше в Лиге чемпионов пошел Дортмунд

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039929--dortmund-vs-psv/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
Люк де Йонг
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