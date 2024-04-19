Маатсен признан автором лучшего гола недели Лиги чемпионов

Защитник «Боруссии» Йен Маатсен стал автором лучшего гола недели Лиги чемпионов.

22-летний голландец сделал его забил голв ответном матче четвертьфинала против «Атлетико» (4:2). Также на звание автора лучшего гола претендовали его одноклубник Никлас Фюллькруг, полузащитник «ПСЖ» Витинья и полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.

Маатсен был арендован «Боруссией» у «Челси» в январе 2024 года. За дортмундцев защитник провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.