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Лига чемпионов

Сегодня, 13:58

Маатсен признан автором лучшего гола недели Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Боруссии» Йен Маатсен стал автором лучшего гола недели Лиги чемпионов.

22-летний голландец сделал его забил голв ответном матче четвертьфинала против «Атлетико» (4:2). Также на звание автора лучшего гола претендовали его одноклубник Никлас Фюллькруг, полузащитник «ПСЖ» Витинья и полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.

Маатсен был арендован «Боруссией» у «Челси» в январе 2024 года. За дортмундцев защитник провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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