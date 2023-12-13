Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 11:35

Мадзарри доволен игрой «Наполи» в матче с «Брагой»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Наполи» Вальтер Мадзарри поделился мнением о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

Неаполитанский клуб победил дома «Брагу» (2:0) в матче 6-го тура группового турнира ЛЧ.

«Мы фокусировались не только на выходе в плей-офф, но и на том, чтобы не пропустить. Ранее наша оборона растягивалась, и ей не хватало надежности.

Мы хотели показать более сбалансированную игру, и кое-какие вещи нам удались лучше. Кроме того, мы дали отдохнуть некоторым игрокам», — цитирует тренера Football Italia.

Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
Вальтер Маццарри
0
Читайте также
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «МЮ» — «Бавария», «Боруссия» — «ПСЖ» и другие матчи 6-го тура
Индзаги: «Реал Сосьедад» доставляет проблемы любой команде, даже «Барселоне» и «Реалу» в ла лиге»
Главный тренер «Униона» Бьелица: «Мы можем гордиться тем, что показали в матче против «Реала»
Анчелотти установил рекорд «Реала» по победам в Лиге чемпионов
Ди Мария: «Я играл в Лиге Европы всего два раза, теперь у меня есть шанс победить»
Тренер «Копенгагена» оценил выход команды в плей-офф Лиги чемпионов
Коман: «Бавария» хочет снова добиться успеха в Лиге чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

ЛЧ: «Боруссия» Д — «ПСЖ» и «Ньюкасл» — «Милан». Расписание и результаты матчей 13 декабря