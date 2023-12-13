Мадзарри доволен игрой «Наполи» в матче с «Брагой»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Мадзарри поделился мнением о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

Неаполитанский клуб победил дома «Брагу» (2:0) в матче 6-го тура группового турнира ЛЧ.

«Мы фокусировались не только на выходе в плей-офф, но и на том, чтобы не пропустить. Ранее наша оборона растягивалась, и ей не хватало надежности.

Мы хотели показать более сбалансированную игру, и кое-какие вещи нам удались лучше. Кроме того, мы дали отдохнуть некоторым игрокам», — цитирует тренера Football Italia.

Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов