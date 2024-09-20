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Сегодня, 05:14

Аклиуш: «Знали, что можем создать «Барселоне» проблемы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Было приятно сыграть свой первый матч в Лиге чемпионов и забить гол. Ничего, кроме удовольствия, от этого не получил. Играя против лучших игроков, одной из лучших команд в Европе, у нас был четкий план игры, и мы ему следовали. Знали, что можем создать «Барселоне» проблемы, и мы довольны победой. Надеемся, что сможем продолжать в том же духе.

Играть в Лиге чемпионов было мечтой, но возможность забить перед домашними трибунами и помочь команде выиграть является для меня источником огромной радости. Проще говоря, для меня это было волшебством», — цитирует пресс-служба УЕФА Аклиуша.

Во втором туре «Монако» на выезде сыграет с загребским «Динамо» — 2 октября. «Барселона» днем ранее встретится с «Янг Бойз».

 
Марк Касадо (&laquo;Барселона&raquo;) в&nbsp;борьбе с&nbsp;Александром Головиным и&nbsp;Фоларином Балогуном. «Монако» смял «Барселону». Каталонцы играли в меньшинстве почти весь матч, не спасло даже волшебство Ямаля
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