Магуайр пропустит матч «Манчестер Юнайтед» с «Баварией» в Лиге чемпионов из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр пропустит матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

30-летний англичанин не полетел с командой в Мюнхен из-за травмы.

Матч «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 20 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 Магуайр принял участие лишь в одном матче «Манчестер Юнайтед» — он вышел на замену в игре 4-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3), провел на поле 23 минуты и не отличился результативными действиями.