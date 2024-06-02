Махачев пошутил на Хабибом, который пропустил финал Лиги чемпионов: «В следующем году полетишь»

Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев пошутил над своим тренером Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб не смог посетить финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» (2:0) из-за поединка Махачева турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Он опубликовал фото просмотра матча по телевизору с подписью «Ислам, спасибо».

«В следующем году полетишь — «Реал» каждый год в финале», — написал в своих соцсетях Махачев.

Махачев проведет титульный бой UFC в легком весе против американца Дастина Порье. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.