«Маккаби» из Хайфы обыграл «Ювентус» и одержал первую победу в Лиге чемпионов с 2002 года

Сегодня, 21:39
11 октября в Хайфе «Маккаби» одержал победу над «Ювентусом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе «Маккаби» два гола на счету полузащитника Омера Ацили (7-я и 42-я минуты встречи). Для израильской команды эта победа в ЛЧ стала первой с 2002 года.
«Ювентус», который тренирует Массимилиано Аллегри, занимает третье место в турнирной таблице группы H с тремя очками. «Маккаби» располагается на четвертой строчке с тремя баллами.
25 октября «Маккаби» встретится с «ПСЖ» в ЛЧ, а «Ювентус» проведет матч с «Бенфикой».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования