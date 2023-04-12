Макманаман: «Похоже, «Бенфика» снова проиграет в четвертьфинале»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман прокомментировал победу «Интера» над «Бенфикой» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я был очень впечатлен тем, как «Интер» играл. Я ранее уже говорил о том, что это кубковая команда, и сегодня они действительно продемонстрировали это. Похоже, «Бенфика» снова проиграет в четвертьфинале», — цитирует пресс-служба УЕФА Макманамана.

Ответный матч пройдет в Милане через неделю, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.