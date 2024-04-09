Деменко считает «Реал» фаворитом в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче между «Реалом» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Эта самая непредсказуемая пара в четвертьфиналах. Тем более, что за последние три сезона и «Реал» побеждал «Манчестер Сити» в плей-офф, и наоборот.

Лично я отдаю предпочтение «Реалу». Мне нравится, как играют испанцы при Анчелотти. Но фаворита в этой паре точно нет. Ведь сойдутся сильнейшие команды мира», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 9 апреля. Начало — в 22.00 мск.