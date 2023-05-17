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Лига чемпионов

Сегодня, 03:20

Мальдини: «Сегодня «Милан» сыграл лучше, но первый матч был проигран»

Евгений Козинов
Корреспондент
Паоло Мальдини.
Фото Global Look Press
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Бывший капитан и технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Между нами и «Интером» есть разница, мы увидели ее в последних четырех матчах против «нерадзурри». Сегодня мы выступили лучше, но проиграли первый матч. Этот путь принес нам отличные спортивные результаты, а еще теперь у нас есть несколько талантливых молодых игроков», — цитирует пресс-служба УЕФА Мальдини.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.

16&nbsp;мая. &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Лаутаро Мартинес и&nbsp;Ромелу Лукаку. Милан — черно-синий! Спустя 13 лет «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов
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