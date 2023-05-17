Мальдини: «Сегодня «Милан» сыграл лучше, но первый матч был проигран»

Сегодня, 03:20
Бывший капитан и технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Между нами и «Интером» есть разница, мы увидели ее в последних четырех матчах против «нерадзурри». Сегодня мы выступили лучше, но проиграли первый матч. Этот путь принес нам отличные спортивные результаты, а еще теперь у нас есть несколько талантливых молодых игроков», — цитирует пресс-служба УЕФА Мальдини.
Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.