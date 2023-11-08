«Ман Сити» и «Лейпциг» — уже в плей-офф: расклад группы Лиги чемпионов

В четвертом туре группы G Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз», а «Лейцпиг» не без труда справился с «Црвеной Звездой».

Теперь квартет в раскладах уже не нуждается. Хотя у всех команд и остаются задачи на следующий тур. «Лейпциг» постарается сохранить надежды на выход с первого места (для этого нужна победа в Англии), а «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» попробуют решить судьбу путевки в Лигу Европы. Ничья в Берне оставит швейцарцев фаворитами в борьбе за третье место, но не лишит сербов еврокубковых амбиций.

Группа G

«Манчестер Сити» — «Янг Бойз» — 3:0 (Холанн, 23, с пенальти, 51. Фоден, 45+1). Удаление: Лаупер («Янг Бойз»), 53.

«Црвена Звезда» — «Лейпциг» — 1:2 (Хенрикс, 81, в свои ворота — Чави Симонс, 8. Опенда,77).

И В Н П М О 1. МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 4 0 0 12-3 12 2. ЛЕЙПЦИГ 4 3 0 1 9-6 9 3. Янг Бойз 4 0 1 3 4-9 1 4. Црвена Звезда 4 0 1 3 5-12 1

28 ноября. «Манчестер Сити» — «Лейпциг», «Янг Бойз» — «Црвена Звезда».

13 декабря. «Лейпциг» — «Янг Бойз», «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити».