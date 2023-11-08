Сегодня, 08:35
В четвертом туре группы G Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз», а «Лейцпиг» не без труда справился с «Црвеной Звездой».
Теперь квартет в раскладах уже не нуждается. Хотя у всех команд и остаются задачи на следующий тур. «Лейпциг» постарается сохранить надежды на выход с первого места (для этого нужна победа в Англии), а «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» попробуют решить судьбу путевки в Лигу Европы. Ничья в Берне оставит швейцарцев фаворитами в борьбе за третье место, но не лишит сербов еврокубковых амбиций.
«Манчестер Сити» — «Янг Бойз» — 3:0 (Холанн, 23, с пенальти, 51. Фоден, 45+1). Удаление: Лаупер («Янг Бойз»), 53.
«Црвена Звезда» — «Лейпциг» — 1:2 (Хенрикс, 81, в свои ворота — Чави Симонс, 8. Опенда,77).
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И
|
В
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Н
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П
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М
|
О
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1. МАНЧЕСТЕР СИТИ
|
4
|
4
|
0
|
0
|
12-3
|
12
|
2. ЛЕЙПЦИГ
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-6
|
9
|
3. Янг Бойз
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4-9
|
1
|
4. Црвена Звезда
|
4
|
0
|
1
|
3
|
5-12
|
1
28 ноября. «Манчестер Сити» — «Лейпциг», «Янг Бойз» — «Црвена Звезда».
13 декабря. «Лейпциг» — «Янг Бойз», «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити».