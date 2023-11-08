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Лига чемпионов

Сегодня, 08:35

«Ман Сити» и «Лейпциг» — уже в плей-офф: расклад группы Лиги чемпионов

Кирилл Бурдаков
Статистик
Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн празднует забитый мяч.
Фото Reuters
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В четвертом туре группы G Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз», а «Лейцпиг» не без труда справился с «Црвеной Звездой».

Теперь квартет в раскладах уже не нуждается. Хотя у всех команд и остаются задачи на следующий тур. «Лейпциг» постарается сохранить надежды на выход с первого места (для этого нужна победа в Англии), а «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» попробуют решить судьбу путевки в Лигу Европы. Ничья в Берне оставит швейцарцев фаворитами в борьбе за третье место, но не лишит сербов еврокубковых амбиций.

Группа G

«Манчестер Сити» — «Янг Бойз» — 3:0 (Холанн, 23, с пенальти, 51. Фоден, 45+1). Удаление: Лаупер («Янг Бойз»), 53.

«Црвена Звезда» — «Лейпциг» — 1:2 (Хенрикс, 81, в свои ворота — Чави Симонс, 8. Опенда,77).

И

В

Н

П

М

О

1. МАНЧЕСТЕР СИТИ

4

4

0

0

12-3

12

2. ЛЕЙПЦИГ

4

3

0

1

9-6

9

3. Янг Бойз

4

0

1

3

4-9

1

4. Црвена Звезда

4

0

1

3

5-12

1

28 ноября. «Манчестер Сити» — «Лейпциг», «Янг Бойз» — «Црвена Звезда».

13 декабря. «Лейпциг» — «Янг Бойз», «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
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