«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» дома разгромил «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 3:0.

Счет в игре в первом тайме открыл Родри, забив с дальней дистанции в девятку ворот Янна Зоммера.

Во второй половине отличились Бернарду Силва на 70-й минуте и Эрлин Холанн — на 77-й. Для норвежского форварда гол стал 45-м в этом сезоне — он установил рекорд по голам за сезон в английском клубе.

У «Баварии» во втором тайме дебютировал арендованный у «Ман Сити» Жоау Канселу.

Ответный матч четвертьфинала состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 мск.